Die fehlende Alternative zu Luis Díaz (29) macht sich in der aktuellen Situation beim FC Bayern bemerkbar. Alphonso Davies (26) vertritt den verletzten Kolumbianer zwar ordentlich, eine Toplösung ist das für die Kaderplanung aber nicht. Deshalb befinden sich die Verantwortlichen der Münchner weiterhin auf der Suche nach einem jungen Profi, der im Schatten von Díaz zum Nachfolger heranwachsen kann.

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Spätestens im Sommer will der Rekordmeister bei einem entsprechenden Profil zuschlagen, geht aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervor. Als mögliche Kandidaten kristallisieren sich einige Namen heraus. Offenbar sind die Bayern auch dazu bereit, tiefer in die Tasche zu greifen, um den passenden Profi an die Säbener Straße zu locken.

Oskar Pietuszewski (18/FC Porto)

Ganz oben auf dem Zettel steht dem Bericht zufolge Oskar Pietuszewski. Der 18-jährige Pole vom FC Porto wird von der Scouting-Abteilung hochgeschätzt und hat sich in den zurückliegenden Monaten enorm entwickelt. Schon vor Pietuszewskis Wechsel von Jagiellonia Bialystok zum portugiesischen Topklub im Januar hatten die Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen.

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60 Millionen Euro würde der Linksaußen kosten. So hoch wurde die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag angesetzt. Dass Porto den sechsfachen Nationalspieler günstiger abgibt, darf man wohl ausschließen.

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Rio Ngumoha (18/FC Liverpool)

Ähnlich teuer – wenn nicht sogar noch kostspieliger – wäre wohl ein Transfer von Rio Ngumoha. Der dribbelstarke Teenager mischt seit einiger Zeit die Premier League auf und genießt beim FC Liverpool immer höheres Ansehen. Im vergangenen Sommer soll Ngumoha eigentlich Bayerns erste Wahl gewesen sein. Weil sich ein Transfer von Ismael Saibari (25) leichter umsetzen ließ, kam letztlich der Marokkaner.

Damit haben sich die Bayern-Bosse aber noch nicht von Ngumoha verabschiedet. Laut ‚Bayern Insider‘ besteht weiterhin Kontakt zur Familie des Ausnahmetalents. Sein Vertrag bei den Reds ist nur noch bis 2028 datiert. Enormer Druck liegt nicht auf der Personalie, sollten die Bayern jedoch intensiv um Ngumoha buhlen, könnte sich eine Tür öffnen. An der Säbener Straße sieht man offenbar eine Chance, das Toptalent in die Bundesliga zu lotsen.

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Antonio Nusa (21/RB Leipzig)

Vor allem Max Eberl hat eine besondere Verbindung zu Antonio Nusa. Der Sportvorstand soll großer Fan des 21-jährigen Norwegers sein. Schon im vergangenen Sommer-Transferfenster war der Nationalspieler Thema bei den Bayern. Ein möglicher Wechsel würde aber wohl extrem teuer. Womöglich noch teurer als eine potenzielle Verpflichtung der zuvor erwähnten Talente. Trotzdem behält Eberl Nusa im Auge und würde ihn gerne nach München holen, heißt es.

Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach)

Auch die Spur zu Wael Mohya bleibt heiß. Kontakt zum Umfeld des Shootingstars besteht bereits seit einiger Zeit. Dass Mohya heute erstmals für den Kader der Nationalmannschaft nominiert wurde, zeigt, welch kometenhaften Aufstieg der junge Kicker in den vergangenen Wochen erlebte. Neben Bayern beschäftigen sich auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mit Mohya. Die Konkurrenz dürfte den Preis dementsprechend nach oben treiben.