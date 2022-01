Liverpool lehnt Anfragen für Minamino ab

Auf Takumi Minamino will Jürgen Klopp in der Rückrunde nicht verzichten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, lehnten die Reds zwei Anfragen für eine Leihe des Japaners ab. So sollen die AS Monaco und Leeds United ihr Interesse hinterlegt haben.

Der 27-Jährige spielt dem Bericht zufolge in den Plänen von Klopp jedoch eine wichtige Rolle hinter den vier Offensiven um Mohamed Salah, Roberto Firmino, Diogo Jota und Sadio Mané. Insbesondere weil Liverpool derzeit noch in vier Wettbewerben vertreten ist.