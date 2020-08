Pedro verlässt Chelsea

Der FC Chelsea verabschiedet sich von Pedro. Nach insgesamt fünf Jahren in London war das Vertragspapier des 33-jährigen Spaniers nicht mehr verlängert worden. Der Flügelspieler gewann mit den Blues jeweils die englische Meisterschaft, den FA-Cup und die Europa League. Insgesamt absolvierte er 206 Pflichtspiele für den Klub.

„Wir zollen dem höchstdekorierten Spieler Tribut, der jemals die Blues vertreten hat“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Cheftrainer Frank Lampard lobt den ehemaligen Barça-Profi ebenfalls in höchsten Tönen: „Der Einfluss, den er hier hatte, war enorm. Ich möchte Peds herzlich danken und ihm alles Gute wünschen.“

Thanks for everything, @_Pedro17_! 💙