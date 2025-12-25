Menü Suche
Wintertransfers: Fünf heiße Gerüchte aus der Bundesliga

Seit dieser Woche befindet sich die Bundesliga in der Winterpause. Geschäftige Tage erwarten die Verantwortlichen angesichts des am 1. Januar öffnenden Transferfensters trotzdem. FT blickt auf fünf mögliche Deals.

von Lukas Weinstock
2 min.
Jeanuël Belocian wird von Sacha Boey gehalten @Maxppp

Jeanuël Belocian - 20 Jahre - Bayer Leverkusen

Belocian könnte seinen Verein im Winter leihweise verlassen. Mit Borussia Mönchengladbach ist ein Leverkusener Ligakonkurrent an einer Leihe des Innenverteidigers interessiert. Bei Bayer gehört er zwar zum erweiterten Stammpersonal, garantierte Spielpraxis dürfte der Entwicklung des talentierten Franzosen aber guttun.

El Chadaille Bitshiabu - 20 Jahre - RB Leipzig

El Chadaille Bitshiabu 2526

Der Franzose kam für die Sachsen in der laufenden Saison nur fünfmal zum Einsatz. Da er mit seiner Situation unzufrieden ist, drängt Bitshiabu auf einen Abgang im Winter. Leeds United und West Ham United beschäftigen sich offenbar mit dem jungen Innenverteidiger. Leipzig schließt einen Verkauf aber wohl aus, weshalb nur eine Leihe infrage käme.

Lazar Jovanovic - 19 Jahre - VfB Stuttgart

Lazar Jovanovic 2526

Der Rechtsaußen wird den VfB in der kommenden Transferperiode allem Anschein nach verlassen. Einem Bericht aus Serbien zufolge hat sich der DFB-Pokalsieger bereits mit Roter Stern Belgrad auf eine Leihe des 19-jährigen Toptalents geeinigt. In seiner Heimat soll Jovanovic wichtige Spielpraxis sammeln, die ihm bei den Schwaben derzeit nicht gewährleistet werden kann.

Oscar Fraulo - 22 Jahre - Borussia Mönchengladbach

Oscar Fraulo 2526

Auch der Transfer des Mittelfeldakteurs ist so gut wie in trockenen Tüchern. Die Fohlen sollen sich mit Derby County auf eine Ablöse von über einer Million Euro geeinigt haben. Zwischen Fraulo und dem englischen Zweitligisten seien derweil nur noch wenige Details zu klären. Die Rams statten den dänischen U21-Nationalspieler mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre aus.

Oscar Bobb - 22 Jahre - Manchester City

Oscar Bobb 2526

Da die Skyblues kurz vor dem Transfer von Antoine Semenyo stehen, möchte Bobb im Winter das Weite suchen. Laut Fabrizio Romano hat sich Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen nach dem Rechtsaußen erkundigt. In der anstehenden Transferperiode könnte es auf eine Leihe hinauslaufen, weil ein Kauf des norwegischen Nationalspielers für den BVB finanziell wohl nicht zu stemmen wäre. Mit Crystal Palace erwartet die Borussia außerdem namhafte Konkurrenz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
