Neue Aufgabe für Advocaat

Dick Advocaat ist zurück im Trainergeschäft. Der 73-jährige Niederländer, der eigentlich seine Karriere diesen Sommer beenden wollte, wird künftig die irakische Nationalmannschaft trainieren. Dies gibt der Verband IFA auf seiner Website offiziell bekannt. Zuletzt war der Routinier bei Feyenoord Rotterdam tätig.

„Der neue Trainer kennt unsere Ziele und Pläne, die mit den entscheidenden Qualifikationsspielen für die WM in Katar und der Teilnahme des Teams am Arab Cup und am Golf Cup beginnen und wir werden in den kommenden Tagen mit der Vorbereitung des Teams auf die WM-Qualifikation beginnen“, sagt Iyad Bunyan Chef des irakischen Fußballkomitees.