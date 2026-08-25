Bundesliga-Interesse an Kalajdzic

Kehrt Sasa Kalajdzic (29) in die Bundesliga zurück? ‚Sky Austria‘ berichtet von zwei namentlich nicht genannten Interessenten aus dem deutschen Oberhaus. Zudem sollen der FC Venedig, die US Sassuolo, der FC Genua und der OGC Nizza ein Auge auf Kalajdzic geworfen haben.

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Der österreichische Zwei-Meter-Stürmer steht nur noch bis 2027 bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, in der vergangenen Saison war er an den Linzer ASK verliehen. In der Bundesliga war Kalajdzic einst für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Ball, schwere Verletzungen, darunter drei Kreuzbandrisse, bremsten ihn immer wieder aus.