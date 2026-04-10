BVB-Gerücht um 25-Millionen-Mann | Casting für Bayern

Nene zum BVB?

Borussia Dortmund möchte zur kommenden Saison wieder zu einem Spielsystem mit klassischen Flügelspielern zurückkehren. Da die beiden Youngster Cole Campbell und Julien Duranville zuletzt außen vor waren und Karim Adeyemi als Verkaufskandidat gilt, herrscht auf den Außenbahnen dringender Nachholbedarf. Nachdem Lars Ricken zuletzt eine Sancho-Rückkehr öffentlich diskutierte, rückt nun ein neuer Name in den Fokus. Nach Informationen der türkischen Zeitung ‚Takvim‘ steht Dorgeles Nene ganz oben auf der Liste der Schwarz-Gelben.

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Nene dreht bei Fenerbahce derzeit mächtig auf und ist im Meisterschaftskampf der Süper Lig ein elementarer Bestandteil seines Teams. In den vergangenen sechs Partien steuerte der 23-Jährige vier Tore und zwei Assists bei. Insgesamt steht der Malier bei elf Torbeteiligungen in nur 13 Startelfeinsätzen. Der BVB ist im Werben um den Flügelspieler jedoch nicht allein: Auch Bayer Leverkusen sowie zahlreiche Klubs aus der Premier League haben ihre Fühler ausgestreckt. Fener, das im Sommer 18 Millionen Euro an RB Salzburg überwies, hofft auf ein sattes Transferplus und soll erst bei Offerten ab 25 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Obacht Bayern

Die Champions League bleibt für Real Madrid der wichtigste Wettbewerb, doch nach der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen die Bayern (1:2) wackelt der Thron der Königlichen. Ein Erfolg in der Königsklasse könnte die dürftige Saison der Madrilenen retten, ein frühes Ausscheiden hingegen würde den Klub in eine endgültige Krise stürzen. Um dies zu verhindern, bereiten sich die Königlichen akribisch auf das Rückspiel vor. Das Ligaspiel gegen den FC Girona (Freitag, 21 Uhr) wird laut der ‚Marca‘ zum „Casting für München“.

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Die Meisterschaft ist aufgrund des Sieben-Punkte-Rückstands auf den Tabellenführer FC Barcelona ohnehin in weite Ferne gerückt. Der Fokus liegt nun vollkommen auf dem Rückspiel in München. Jude Bellingham und Éder Militão sollen nach ihren Verletzungen Spielpraxis sammeln, und auch Eduardo Camavinga darf sich von Beginn an für die Startelf empfehlen. An der Säbener Straße wird man genau hinschauen, mit welchem Personal die Blancos die Generalprobe bestreiten.