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2. Bundesliga

Bochum verhandelt mit Kehl

von David Hamza - Quelle: WAZ
Lars Kehl im VfL-Trikot @Maxppp

Der VfL Bochum bemüht sich um eine Verpflichtung von Lars Kehl (24). Die ‚WAZ‘ berichtet von konkreten Gesprächen mit der Spielerseite, der offensive Mittelfeldspieler könne sich einen Wechsel zum Zweitligisten gut vorstellen. Mit Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück sind keine Verhandlungen nötig, Kehls Vertrag läuft Ende Juni aus.

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Der 24-Jährige hat mit seinen 18 Torbeteiligungen (sechs Tore, zwölf Assists) großen Anteil am fast schon sicheren Aufstieg der Niedersachsen. Kehl spielt seine dritte Saison im VfL-Trikot, 2023 hatte Osnabrück ihn ablösefrei vom SC Freiburg verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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