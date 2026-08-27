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2. Bundesliga

Hannover 96: Kind macht Druck auf Titz

von Martin Schmitz - Quelle: Anstoß | Neue Presse Hannover
1 min.
Christian Titz ist mit Hannover 96 im Aufstiegskrimi gescheitert @Maxppp

Der in der Kritik stehende Hannover-Coach Christian Titz erhält Rückendeckung von Vereinspatron Martin Kind – jedoch mit Einschränkung. Der 82-Jährige stellte Titz beim Fußballtalk ‚Anstoß‘ der ‚Neuen Presse Hannover‘ eine Jobgarantie aus: „Er bleibt.“ Dennoch müsse sich schnell etwas ändern: „Wir sollten gewinnen. Unser Ziel ist der Aufstieg. Wir haben noch immer eine teure Mannschaft und auch recht gute Entscheidungen getroffen. Das muss sich jetzt bestätigen.“

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Grundsätzlich sei Kind mit der Arbeit des Übungsleiters zufrieden, machte jedoch nach den beiden Auftaktpleiten bei Energie Cottbus (1:3) und gegen den VfL Wolfsburg (0:1) in der Liga klar: „Cottbus – da muss man gewinnen. Inakzeptabel. Wolfsburg? Wir waren die bessere Mannschaft. Dann der unglückliche Elfmeter. Das ist nicht der Start, den wir geplant haben. Herr Titz hat gesagt, wir haben eine Zweijahresplanung. Wir haben jetzt das zweite Jahr.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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