RB-Zukunft offen: Wechselt Gulácsi innerhalb der Bundesliga?

Trennen sich die Wege von Peter Gulácsi und RB Leipzig im Sommer nach elf gemeinsamen Jahren? Der Vertrag des Routiniers läuft jedenfalls aus, eine Verlängerung konkretisierte sich bislang nicht, obwohl beide Parteien einer Zusammenarbeit über den Sommer hinaus offen gegenüberstehen.

Gulácsi selbst möchte jedenfalls zeitnah Klarheit haben, wie es nach Saisonende weitergeht. Deshalb will Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer laut der ‚Bild‘ im Rahmen des Trainingslagers Anfang Januar die Gespräche mit dem 35-Jährigen aufnehmen.

Für den Fall, dass es wider Erwarten nicht zu einer Einigung kommt, stünden wohl zahlreiche Interessenten bereit. Dem Boulevardblatt zufolge haben mehrere Klubs aus der Premier League, der Serie A und auch der Bundesliga den Torhüter auf dem Zettel. Ab dem 1. Januar darf er ohne explizite Zustimmung seines Arbeitgebers mit anderen Klubs verhandeln und dort einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben.

Altert wie ein guter Wein

Wenig verwunderlich gehört Gulácsi auch in dieser Saison mit sieben Weißen Westen aus 15 Spielen wieder zu den besten Keepern der Bundesliga. Im Ranking von FT belegte der Ungar hinter Marvin Schwäbe (30/1. FC Köln) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV) Rang drei.