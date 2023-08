Ajax greift nach Leipzig-Flirt Sutalo

Ajax Amsterdam will mit dem Kroaten Josip Sutalo (23) schon in Kürze einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Fabrizio Romano berichtet von einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni. Sportdirektor Sven Mislintat und sein Team seien sehr optimistisch, dass Dinamo Zagreb den Vorschlag abnickt.

Innerhalb der nächsten zwei Tage will Ajax den Deal abschließen, so der italienische Branchenkenner. Auch RB Leipzig wurde vor einigen Wochen ein Interesse an Sutalo nachgesagt, doch die Sachsen scheinen sich auf Castello Lukeba (20) als neuen Innenverteidiger festgelegt zu haben.