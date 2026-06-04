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Bundesliga

FC Bayern: Leichtes Spiel bei Dest

Der FC Bayern könnte zwei Spieler aus Eindhoven verpflichten. Bei Sergiño Dest wären keine Ablöseverhandlungen nötig.

von David Hamza - Quelle: Eindhovens Dagblad
1 min.
Sergiño Dest (r.) im Duell mit Luis Díaz @Maxppp

Die Verpflichtung von Offensiv-Allrounder Ismael Saibari (25) steht beim FC Bayern kurz bevor (FT berichtete). Holen die Münchner anschließend auch dessen Teamkollegen Sergiño Dest (25) an Bord?

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Das Interesse am US-amerikanischen Rechtsverteidiger (38 Länderspiele) ist verbrieft, das ‚Eindhovens Dagblad‘ liefert nun weitere Details. So besitze Dest eine Ausstiegsklausel in Höhe von 23 bis 25 Millionen Euro.

Will Bayern den Preis nicht drücken und Dest zum deutschen Rekordmeister wechseln, wären der PSV Eindhoven also die Hände gebunden. Der FC Bayern, berichtet die Regionalzeitung weiter, sei derweil nicht der einzige Dest-Interessent. Die Spur nach München scheint aktuell aber die heißeste zu sein.

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Die PSV hatte Dest ablösefrei vom FC Barcelona verpflichtet, den Katalanen dabei aber eine rund 20-prozentige Weiterverkaufsklausel zugestanden. In etwa fünf Millionen Euro würden bei einem Transfer also nach Barcelona fließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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