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Bundesliga

Torwart-Drama bei der Eintracht perfekt

Wenigstens bei Michael Zetterer war für Eintracht Frankfurt die Transferlösung greifbar, mit Leeds United soll man sich nahezu handelseinig sein. Mit dem Keeper selbst hat aber offenbar niemand gesprochen. Das Transfer-Chaos ist damit perfekt.

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Michael Zetterer und Kauã Santos im Training @Maxppp

Eintracht Frankfurt will bis zum Deadline Day die Torhüter-Position komplett umstrukturieren. In Sachen Michael Zetterer soll den Hessen am gestrigen Donnerstag der Durchbruch geglückt sein, der 31-Jährige kurz vor dem Abflug zu Leeds United stehen. Die Rechnung hat die Eintracht aber offenbar ohne den Wirt gemacht.

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„Wir sind über Berichte, dass Michael Zetterer kurz vor einem Wechsel stehen soll, sehr überrascht. Diese entsprechen nicht der Wahrheit. Michael und seine Familie fühlen sich in Frankfurt sehr wohl. Ein Wechsel kommt für ihn aktuell nicht infrage“, stellt Berater Nico Pellatz gegenüber der ‚Bild‘ unmissverständlich klar.

Mehrere englische Medien berichteten zuvor unisono, dass die Verhandlungen mit dem englischen Traditionsklub weit fortgeschritten, der Zetterer-Deal kurz vor dem Abschluss sei.

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Die Eintracht möchte gerne Noah Atubolu (24) vom SC Freiburg verpflichten, dafür muss aber zunächst Platz geschaffen werden. Die bisherige Nummer eins Kauã Santos (23) genießt nicht das Vertrauen von Trainer Adi Hütter, wird beim heutigen Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Fünftligist St. Tönis (18 Uhr) aber wohl dennoch im Tor stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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