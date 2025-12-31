Pikantes Duell: Plötzlich wackelt Maresca bei Chelsea

Vor gerade einmal 13 Tagen berichtete ‚The Athletic‘, dass Enzo Maresca bei Manchester City für die Nachfolge von Pep Guardiola hoch im Kurst steht. Am Sonntag (18:30 Uhr) reist Maresca mit seinem FC Chelsea zu den Skyblues – und muss sich plötzlich um seinen aktuellen Job sorgen. Das berichtet ‚Sky Sports‘.

Hintergrund: Seit dem ‚Athletic‘-Bericht blieb Chelsea in drei Partien sieglos. Besonders enttäuschend: Aus den beiden Liga-Heimspielen gegen Aston Villa (1:2) und den AFC Bournemouth (2:2) holte der Klub-Weltmeister nur einen Punkt und stürzte in der Tabelle somit auf Platz fünf ab. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal beträgt satte 15 Punkte.

Da ist es außerdem nicht besonders hilfreich, dass Maresca ein schwieriges Verhältnis zur Chelsea-Führung hat. Erst kürzlich beklagte der 45-jährige Italiener öffentlich fehlende Unterstützung im Klub. Das kam nicht gut an.

ManCity wiederum könnte pikanterweise mit einem deutlichen Sieg am Sonntag dafür sorgen, dass der eigene Wunschtrainer der Zukunft im Sommer leichter zu bekommen ist, als noch vor kurzem angenommen. Marescas Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2029.