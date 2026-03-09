Vor City-Duell: Bitterer Ausfall bei Real

Real Madrid muss vor dem anstehenden Champions League-Achtelfinale am Mittwoch (21 Uhr) gegen Manchester City eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Linksverteidiger Álvaro Carreras fällt mindestens für das Hinspiel aus, da er sich nach Vereinsangaben eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen hat.

Laut der ‚Sport‘ muss Carreras voraussichtlich eine Woche pausieren, sodass er für das Rückspiel in Manchester eine Option werden könnte. Der 22-Jährige, der im Sommer für 50 Millionen Euro zu den Königlichen gewechselt war, gehört bei Real zum absoluten Stammpersonal. In der laufenden Saison kam er bislang 34 Mal zum Einsatz.