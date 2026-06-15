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70 Millionen: WM-Überraschung Bouaddi heiß begehrt

von Lukas Weinstock - Quelle: Talksport
Ayyoub Bouaddi setzt sich im Zweikampf durch @Maxppp

Der Interessentenkreis für Ayyoub Bouaddi (18) erweitert sich. Wie ‚Talksport‘ berichtet, führt der FC Liverpool Gespräche mit dem marokkanischen WM-Fahrer. Zudem beobachten der FC Chelsea und Paris St. Germain die Situation des Mittelfeldmotors, der vertraglich bis 2029 an den OSC Lille gebunden ist.

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Bouaddi machte bei Marokkos WM-Auftakt gegen Brasilien (1:1) auf sich aufmerksam, indem er eine überragende Leistung zeigte. Auch der FC Arsenal ist am jungen Ausnahmekönner interessiert, als Ablöse stehen 70 Millionen Euro im Raum. Macht Bouaddi so weiter, dürfte Lille die Preisvorstellungen noch weiter nach oben schrauben.

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