Bundesliga: Die FT-Topelf des 22. Spieltags

Viele klare Ergebnisse am 22. Spieltag. Dem Hamburger SV gelingt ein wichtiger Sieg und Leipzig patzt trotz starkem Gruda erneut. Dortmunds Ryerson überragt mit vier Torvorlagen und einige Neulinge schafften es in die FT-Topelf.
Spieler des Spieltags: Julian Ryerson
Der Norweger spielte eine starke Partie auf der rechten Seite der Dortmunder, brillierte vor allem aber durch seine tollen Standards. Der 28-Jährige bereitete alle vier Treffer des BVB beim 4:0-Sieg gegen Mainz 05 vor: zwei per scharf geschlagener Eckbälle, einen per Freistoßflanke und einen durch eine Hereingabe aus dem Halbfeld. Auch in seinen Zweikämpfen ließ Ryerson nichts anbrennen, strahlte Ruhe und Souveränität aus.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Dortmund - Mainz 05 4:0
- Leverkusen - St. Pauli 4:0
- Frankfurt - M’gladbach 3:0
- Werder - FC Bayern 0:3
- Hoffenheim - Freiburg 3:0
- Hamburg - Union Berlin 3:2
- Stuttgart - 1. FC Köln 3:1
- Augsburg - Heidenheim 1:0
- RB Leipzig - Wolfsburg 2:2
