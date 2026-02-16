Bundesliga: Die FT-Topelf des 22. Spieltags

Spieler des Spieltags: Julian Ryerson

Der Norweger spielte eine starke Partie auf der rechten Seite der Dortmunder, brillierte vor allem aber durch seine tollen Standards. Der 28-Jährige bereitete alle vier Treffer des BVB beim 4:0-Sieg gegen Mainz 05 vor: zwei per scharf geschlagener Eckbälle, einen per Freistoßflanke und einen durch eine Hereingabe aus dem Halbfeld. Auch in seinen Zweikämpfen ließ Ryerson nichts anbrennen, strahlte Ruhe und Souveränität aus.

Die FT-Topelf

