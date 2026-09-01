Mainz: Sano-Entscheidung gefallen

Kaishu Sano wird den 1. FSV Mainz 05 in diesem Sommer nicht mehr verlassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ bleibt der Japaner den 05ern erhalten. Der Bundesligist hat ein 30 Millionen Euro schweres Angebot von einem namentlich nicht genannten Premier League-Klub für den Mittelfeldspieler abgelehnt.

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Sano selbst stand einem Wechsel auf die Insel zwar offen gegenüber, doch die Ablöseforderung in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro wurde von keinem Interessenten erfüllt. Die Mainzer hatten ohnehin intern eine Deadline bis zum 27. August festgesetzt, bis zu der der 25-Jährige bei einem passenden Angebot hätte abgegeben werden dürfen.