Tottenham verleiht Parrott

Tottenham Hotspur will Eigengewächs Troy Parrott zu mehr Spielpraxis verhelfen. Wie die Spurs verkünden, wird der 18-Jährige für ein Jahr an den FC Millwall verliehen. Der Zweitligist aus dem Südosten Londons verpasste in der abgelaufenen Saison nur knapp die Aufstiegsrelegation.

Parrott durchlief die Jugendakademie von Tottenham und kam bereits zu Kurzeinsätzen für die Profis. Auch für die irische A-Nationalmannschaft lief der junge Stürmer bereits einmal auf.