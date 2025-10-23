Schlechter geht nicht: Vier Gladbach-Baustellen für Schröder

Die Verantwortlichen

Früh in der Saison haben die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach die Konsequenzen aus dem kapitalen Fehlstart gezogen. Gerardo Seoane musste nach drei Spieltagen gehen, Roland Virkus folgte zwei Wochen später und trat zurück. Logische Schritte, die dennoch deutlich zu spät gegangen wurden. Die Saison 2024/25 hatten die Fohlen mit zwei Punkten aus sieben Spielen abgeschlossen, spätestens da war das Vertrauen schon nicht mehr da.

Ein klarer Cut vor der Saison war unausweichlich, stattdessen startete Seoane ohne großen Rückhalt im Verein in die neue Spielzeit. Rouven Schröder muss innerhalb von kürzester Zeit den hinterlassenen Trümmerhaufen zusammenklauben und spätestens im Winter personelle Veränderungen herbeiführen.

Die Spieler

Virkus & Seoane mussten mit klammen Kassen agieren, viel Handlungsspielraum blieb da im Sommer nicht. Die Leistungsträger Ko Itakura (28), Julian Weigl (30) und Alassane Pléa (32) wurden abgegeben, auf den langen Ausfall von Kapitän Tim Kleindienst (30) mit Haris Tabakovic (31) reagiert.

Der Borussia mangelte es schon vor der Saison an Führungsspielern, im Sommer wurden die wenigen verbliebenen weggegeben. Spieler wie Shuto Machino (26), Yannik Engelhardt (24) und Kevin Diks (29) fremdeln noch mit der neuen Verantwortung, Jens Castrop (22) und Giovanni Reyna (22) benötigen ein ruhiges Umfeld, um zu ihrer Form zu finden. Der Kader ist auf Kante genäht, die Neuzugänge können die Abgänge bisher nicht kompensieren. Ein Qualitätsverlust.

Der Trainer

Nachdem Seoane schnell die Koffer packen musste, ruhten die Hoffnungen auf Eugen Polanski. Schon als Spieler war der 39-Jährige für seine Emotionalität bekannt, als Trainer soll er die Mannschaft über diesen Weg erreichen. Das Fazit nach vier Spielen und zwei Punkten: Der Plan ging nicht auf.

Bis zur nächsten Länderspielpause in zwei Wochen soll Polanski Zeit bekommen, um sich zu beweisen. Ist bis dahin kein Aufwärtstrend zu erkennen, wird Schröder einen externen neuen Cheftrainer installieren müssen. Unter Polanski ging es für die Fohlen noch weiter bergab, nach sieben Spielen stehen sie mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Der Plan

Wie geht es also weiter? Klar ist: Schröder hat eine Menge Aufgaben vor der Brust. Der 50-Jährige muss wohl einen neuen Trainer finden und den Kader aufwerten. Transfers für den Winter hat der erfahrene Manager schon angekündigt, allen voran die Defensive ist dabei im Fokus.

Und auch über die Saison hinaus stehen wichtige Entscheidungen an. Die Verträge von Marvin Friedrich (29), Oscar Fraulo (21) und Luca Netz (22) laufen aus, ob es für das Trio im Borussia-Park weitergeht, ist noch offen. In jedem Fall länger bleiben soll der bis 2027 gebundene U21-Nationalspieler Lukas Ullrich (21), einer der wenigen Lichtblicke.

Apropos Lichtblick: Auch auf Kleindienst ruhen viele Hoffnungen, der deutsche Nationalstürmer wird aber wohl erst in den letzten Wochen vor der Winterpause wieder zur ernsthaften Option. Der größte Lichtblick für Schröder ist aber wohl der nahende Januar, wenn das Transferfenster öffnet. Dann kann der neue Sportdirektor tatsächlich etwas bewirken. Der ehemalige Dortmunder Marco Pasalic (25) ist eine Option für die Offensive, defensiv muss Qualität an Bord geholt werden.

Viel zu tun für Schröder, der sich bei der Borussia keine leichte Aufgabe ausgesucht hat. Positiv aus seiner Sicht: Recht viel schlimmer kann er die missliche Lage der Fohlen eigentlich nicht mehr machen.