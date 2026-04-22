Sommertransfer: Heiße Bayern-Spur zum HSV

Eine finale Zukunftsentscheidung hat Manuel Neuer (40) bislang nicht getroffen. Sollte der 124-fache deutsche Nationalkeeper im Sommer seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängen, will der FC Bayern Jonas Urbig (22) zur Nummer eins aufbauen und ihm eine neue, erfahrene Nummer zwei zur Seite stellen. Bedienen sich die Münchner dafür beim Hamburger SV?

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Der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ ist zu entnehmen, dass die Spur zu Daniel Heuer Fernandes (23) immer heißer wird. Der frühere portugiesische U21-Nationaltorwart soll inzwischen auf einer Shortlist des Rekordmeisters stehen. Zudem passt Heuer Fernandes nicht nur ins gesuchte Anforderungsprofil, sondern beschäftigt sich dem Sportblatt zufolge auch selbst mit dem Bayern-Interesse.

Hintergrund sei, dass er sich mit den Rothosen aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen bislang nicht auf eine Verlängerung einigen konnte. Falls der Bundesliga-Aufsteiger den Klassenerhalt schafft, würde sich der in zwei Monaten auslaufende Vertrag von Heuer Fernandes zwar automatisch bis 2027 ausdehnen, damit ist aber wohl nicht gesagt, dass er auch an Bord bleiben würde – erst recht nicht, falls die Bayern im Werben um den HSV-Keeper aufs Gastpedal drücken.