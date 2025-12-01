Fürth entlässt Kleine & präsentiert Nachfolger

Die SpVgg Greuther Fürth reagiert auf die anhaltende Talfahrt und entlässt Trainer Thomas Kleine. Der Zweitligist teilt mit, dass der 47-Jährige gemeinsam mit seinen beiden Co-Trainern Milorad Pekovic und Marco Konrad nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird. Der ehemalige Innenverteidiger Kleine hat die Defensiv-Probleme des Kleeblatts in dieser Saison nicht in den Griff bekommen. In 14 Partien kassierte Fürth schon 37 Treffer. Auf ihn folgen wird Heiko Vogel, der zuletzt bis Oktober 2023 beim FC Basel an der Seitenlinie stand.

„Wir danken Thomas, Milorad und Marco für ihren Einsatz. Thomas hat es in der vergangenen Saison mit dem Team geschafft, uns in einer schweren Phase über die Ziellinie zu bringen. Leider ist es uns aber in dieser Spielzeit nicht gelungen, wiederkehrende Fehler abzustellen und notwendige Punkte zu holen“, begründet Sportchef Stephan Fürstner die Trennung. Über die Vogel-Wahl sagt Fürstner: „Heiko bringt sehr viel Erfahrung mit, sowohl im Profibereich als auch in der Arbeit mit Talenten. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft zusammen mit seinem Trainerteam Struktur vermitteln und auch die Entwicklung jedes Einzelnen vorantreiben kann.“