Cannavaro vor Engagement in Polen?

Fabio Cannavaro könnte in Kürze die Verantwortung für die polnische Nationalmannschaft übernehmen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ zu berichten weiß, hat der Weltmeister von 2006 dem Präsidenten des polnischen Fußballverbandes, Cezary Kulesza, zugesichert, er wolle ihm noch heute eine Antwort auf dessen Angebot geben. In Polen würde Cannavaro einen Dreijahresvertrag unterschreiben, das Team damit auf zwei große Turniere vorbereiten.

Es wäre Cannavaros erste Trainerstation in Europa, zuletzt hatte der ehemalige Weltfußballer vier Jahre lang den chinesischen Klub Guangzhou Evergrande trainiert. Der 48-Jährige soll Kuleszas erste Wahl sein, nachdem Paulo Sousa den Verband zum Ende des Jahres verließ und bei Flamengo Rio de Janeiro in Brasilien übernahm. Sollte Cannavaro die Position ablehnen, so würde Kuleszas' Fokus auf Andrea Pirlo (42) umschwenken, der seit seinem Aus bei Juventus Turin im Mai auf dem Markt ist.