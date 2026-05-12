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Trotz Topsaison: Bayern-Youngster soll gehen

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Jonathan Asp Jensen - ausgeliehen vom FC Bayern an Grasshoppers Zürich @Maxppp

Jonathan Asp Jensen hat keine Zukunft bei den Profis des FC Bayern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der 20-Jährige nach seiner Leihrückkehr im Sommer verkauft werden. Das sei sowohl aus Kreisen des FC Bayern als auch dem Umfeld des Spielers zu entnehmen. Zwar hat der Däne in der laufenden Saison als Stammspieler bei den Grasshoppers überzeugt und ist mit acht Treffern der zweitbeste Torschütze der abstiegsbedrohten Mannschaft, doch im Kader von Vincent Kompany sei im Mittelfeld schlicht kein Platz für den Youngster.

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Der FCB hatte Asp Jensen 2022 für 1,2 Millionen Euro vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland verpflichtet. Unter Trainer Thomas Tuchel absolvierte der ehemalige U18-Nationalspieler in der Saison 2023/24 immerhin eine Partie in der Bundesliga. Bis 2028 ist der Rechtsfuß noch an die Münchner gebunden. Unklar ist, ob sich der Klub beim geplanten Verkauf eine Rückkaufoption sichern möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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