Barça: Tauschdeal um Alvarez?

Der FC Barcelona kann sich offenbar gesteigerte Hoffnung auf einen Transfer von Julián Alvarez (26) von Atlético Madrid machen. Wie der spanische Journalist Gerard Romero berichtet, haben die Rojiblancos für den Fall eines Alvarez-Abgangs ausgerechnet Ferran Torres (26) ganz oben auf ihre Wunschliste gepackt. Dieser steht noch bis 2027 bei Barça unter Vertrag.

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Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany war bis 2023 in gleicher Funktion für die Blaugrana tätig und gilt seit Langem als großer Bewunderer von Torres. Dessen Zukunft ist derzeit offen.

Auch wenn die Katalanen zeitnah Gespräche aufnehmen wollen, ist nicht klar, ob es zu einer Vertragsverlängerung kommt. Es droht ein ablösefreier Abgang, ein Tauschdeal in diesem Sommer läge daher auf der Hand.

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Auch mit einem Angebot über 100 Millionen Euro konnte Barça die Colchoneros nicht von einem Alvarez-Verkauf überzeugen. Atlético verwies bislang stets auf die 500-Millionen-Ausstiegsklausel. Ob Torres neue Bewegung in den festgefahrenen Poker bringen kann?