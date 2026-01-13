Spurs tüten Gallagher-Coup ein

Tottenham Hotspur hat sich im Rennen um Conor Gallagher (25) final durchgesetzt. Fabrizio Romano berichtet, dass der Medizincheck für die aktuelle Woche angesetzt ist. Absolviert der Mittelfeldspieler diesen erfolgreich, werde er einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Mit Atlético Madrid haben sich die Spurs auf eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro geeinigt. Für eine ähnliche Summe war Gallagher im Sommer 2024 vom FC Chelsea nach Spanien gekommen. Auch Aston Villa war sich jetzt mit Atlético einig, geht aber denkbar knapp leer aus.