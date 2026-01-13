Menü Suche
Kommentar
Premier League

Spurs tüten Gallagher-Coup ein

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Conor Gallagher fasst sich an den Kopf @Maxppp

Tottenham Hotspur hat sich im Rennen um Conor Gallagher (25) final durchgesetzt. Fabrizio Romano berichtet, dass der Medizincheck für die aktuelle Woche angesetzt ist. Absolviert der Mittelfeldspieler diesen erfolgreich, werde er einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Atlético Madrid haben sich die Spurs auf eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro geeinigt. Für eine ähnliche Summe war Gallagher im Sommer 2024 vom FC Chelsea nach Spanien gekommen. Auch Aston Villa war sich jetzt mit Atlético einig, geht aber denkbar knapp leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Spurs
Atl. Madrid
Conor Gallagher

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Conor Gallagher Conor Gallagher
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert