Sebastian Rode kehrt zwei Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere zu Eintracht Frankfurt zurück. Ab sofort und bis August 2027 wird der 35-Jährige laut Angaben der SGE ein Trainee-Programm absolvieren, das sowohl sportliche als auch administrative Tätigkeitsfelder umfasse, und dabei verschiedene Arbeitsbereiche beim Bundesligisten durchlaufen. „Es ist kein Geheimnis, dass Eintracht Frankfurt für mich der fußballerisch prägendste Lebensabschnitt war und ich mich schon seit mehreren Jahren weiterbilde“, so Rode.

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🙌 @Sebastianrode20 startet Trainee-Programm bei Eintracht Frankfurt!



Der langjährige Adlerträger und ehemalige Mannschaftskapitän wird ein Jahr lang verschiedene Arbeitsbereiche der Eintracht Frankfurt Fußball AG durchlaufen.



Mehr Infos hier: https://t.co/2RSqR3nlp0#SGE pic.twitter.com/zq2oNk10FH — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 3, 2026

Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann schwärmt von dem ehemaligen Mittelfeldspieler, der 278 Mal für die Eintracht auflief: „Wenn wir davon sprechen, verdiente ehemalige Spieler, die nicht nur Trophäen, sondern auch die Herzen der Menschen gewonnen haben, in den Verein zu integrieren, ist Sebastian Rode ein absolutes Paradebeispiel. Er hat sich bei Eintracht Frankfurt im sportlichen Sinne unsterblich gemacht.“