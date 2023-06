ManCity: Kovacic-Transfer auf der Zielgeraden

Manchester City kann Mittelfeldspieler Mateo Kovacic (29) offenbar schon bald als Neuzugang begrüßen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, haben sich die Skyblues und der FC Chelsea in den Ablöseverhandlungen deutlich aufeinander zu bewegt. Eine grundsätzliche Einigung über einen Deal in Höhe von 40 Millionen Euro sei erreicht worden, nun gehe es um Details. Wichtigster Punkt sei die Verteilung dieses Gelds auf eine fixe Summe und erfolgsabhängige Boni.

Chelsea wolle die Bonuszahlungen möglichst geringhalten, da eine höhere Sockelablöse dem Klub bei der Einhaltung von Financial Fairplay-Regeln hilft. Zudem käme es den Londonern in der Bilanzierung und Versteuerung entgegen, den Transfer noch in diesem Juni abzuschließen. Bei beiden Vereinen sei man optimistisch, dieses Ziel zu erreichen. Mit Kovacic selbst, der noch bis 2024 an Chelsea gebunden ist, soll sich City schon länger einig sein.

