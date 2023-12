HSV: Endspiel für Walter? Gerüchte um Nachfolger

Tim Walter sitzt beim Hamburger SV allem Anschein nach nicht mehr allzu fest im Sattel. Laut der ‚Sport Bild‘ ist bei den Rothosen intern zu vernehmen, dass die Partie gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag, 13 Uhr) zum Endspiel für den 48-Jährigen werden könnte. Sollte der HSV gegen die Franken verlieren und die Mannschaft schlecht spielen, sei Walter „wohl nicht zu halten“. Bei einer Pleite hätten die Hamburger die schwächste Zweitliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt.

Als weitere Gründe führt das Fachmagazin die Auswärtsschwäche (sieben Punkte aus acht Partien) und den fehlenden „Spektakel-Fußball“ an. Zudem werde das Aus im DFB-Pokal (gegen Hertha BSC) kritisch beäugt. Nach der Niederlage gegen den SC Paderborn (1:2) am vergangenen Wochenende sei daher intern diskutiert worden, ob Walter noch der richtige Übungsleiter für den Klub ist. Die Luft für den impulsiven Coach wird also immer dünner.

HSV: Walter vorerst fest im Sattel

Noch kann sich Walter allerdings der Unterstützung von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sicher sein. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchte sich Boldt nicht „treiben lassen“, was eine Entlassung des Trainers anbelangt. Boldt nehme zur Kenntnis, dass Walter an sich arbeitet – sowohl fachlich als auch menschlich.

Vier Nachfolger auf der Liste?

Für den Fall, dass der HSV bei Walter die Reißleine zieht, spekuliert die ‚Sport Bild‘ über mögliche Nachfolgekandidaten. Während eine Verpflichtung von Ex-Union-Coach Urs Fischer wohl „zu teuer“ wäre, könnten André Breitenreiter und Friedhelm Funkel zum Thema werden. Boldt pflege zu beiden ein gutes Verhältnis, fachsimpelte mit Breitenreiter „vor einiger Zeit ausführlich über Fußball“.

Als weiteren Walter-Erben bringt das Fachmagazin Köln-Coach Steffen Baumgart ins Spiel. Baumgart ist seit seiner Jugend HSV-Fan, war bereits 2021 ein Trainerkandidat an der Elbe. Noch steht der 51-Jährige jedoch beim FC an der Seitenlinie, daher dürften Breitenreiter und Funkel aufgrund ihrer Vereinslosigkeit realistischere Kandidaten sein.