WM-Generalprobe gelungen | Note 5 für einen DFB-Star

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Generalprobe für die WM mit 2:1 gegen die USA gewonnen. FT verteilt Noten an die Spieler des DFB-Teams.
Nach einem hervorragenden Start samt frühem Führungstreffer durch Kai Havertz (2.) entglitt der deutschen Mannschaft im weiteren Verlauf der ersten Hälfte die Spielkontrolle. Die USA wirkten frischer und kamen durch ein Traumtor von Antonee Robinson zum Ausgleich (37.).
Im zweiten Durchgang zeigte insbesondere die zwischenzeitlich schwache deutsche Offensive eine Leistungssteigerung, die mit der neuerlichen Führung durch Leroy Sané (57.) belohnt wurde. In der Schlussphase brachen viele Auswechslungen den Spielrhythmus, Deutschland brachte den Sieg nach einer ordentlichen zweiten Hälfte letztlich recht souverän ins Ziel.
Torfolge
0:1 Havertz (2.): Kimmich schlägt aus dem Halbfeld eine Freistoßflanke vors Tor, Havertz kommt aus fünf Metern völlig frei zum Kopfball und verwandelt.
1:1 Robinson (37.): Nach einer Ecke landet der abgewehrte Ball bei Robinson, der das Leder volley traumhaft ins Netz jagt.
1:2 Sané (57.): Eine schöne Kombination über Kimmich, Pavlovic, Musiala und Havertz bringt Sané in Schussposition. Mit links befördert der Rechtsaußen den Ball ins lange Eck.
Die Noten für das DFB-Team
Eingewechselt:
61‘ Undav (3,5) für Havertz
61‘ Raum (3,5) für Brown
61‘ Anton (2,5) für Kimmich
72‘ Leweling für Sané
80‘ Amiri für Musiala
80‘ Goretzka für Nmecha
80‘ Stiller für Pavlovic
80‘ Beier für Wirtz
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