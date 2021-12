VfL Wolfsburg - OSC Lille: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

In der Wolfsburger Gruppe G gibt es eine der wohl verrücktesten Konstellationen der Champions League-Geschichte. Jedes der vier Teams ist mit einem Sieg sicher im Achtelfinale – und mit einer Niederlage aus der Champions League ausgeschieden. Die Wolfsburger haben es gegen den Tabellenführer aus Frankreich also in der eigenen Hand.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfL Wolfsburg gegen OSC Lille im Live-Stream

Das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem OSC Lille findet am heutigen Mittwoch, den 8. Dezember statt. Der Anstoß in der Volkswagen Arena erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt DAZN. Max Siebald kommentiert die Partie, als Experte steht ihm Ralph Gunesch zur Seite. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem OSC Lille nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker an, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.