Eine Weltmeisterschaft ist für viele Spieler eine Gelegenheit, sich ins Schaufenster zu stellen und für neue Vereine zu empfehlen. Das gilt auch für Ladislav Krejci, immerhin Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft, der in der abgelaufenen Saison mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League abgestiegen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ ist der VfB Stuttgart an dem 27-Jährigen interessiert und hat den Innenverteidiger während des Turniers genau beobachtet. Zwar schieden die Tschechen enttäuschend als Letzter der Gruppe A aus, Krejci zeigte jedoch gute Leistungen und traf sogar beim Auftaktspiel gegen Südkorea (1:2).

Als Ersatzmann auf der Schattenliste

Trotz des Abstiegs ist der 30-fache Nationalspieler jedoch nicht günstig zu haben, würde wohl mehr als 20 Millionen Euro kosten. Ohne einen vorherigen Abgang ist Krejci für die Schwaben daher nicht zu bezahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenwärtig befindet sich der kopfballstarke Linksfuß auf einer Art Schattenliste des Bundesligisten. Sollte sich in der qualitativ und quantitativ gut besetzten Innenverteidigung der Schwaben auf der Abgangsseite etwas tun, wäre Krejci der erwünschte Ersatzmann.

Realistischste Abgangskandidaten sind die Linksfüße Ramon Hendriks (24) und Jeff Chabot (28). Beide sollen zwar bleiben, könnten aber hohe Ablösen generieren. Den 2028 auslaufenden Vertrag von Hendriks möchte der VfB zeitnah verlängern, erste Verhandlungen wurden jedoch in den vergangenen Tagen von der Spielerseite aus abgebrochen. Dies könnte auf einen vorhandenen Wechselwillen hindeuten.