Premier League

Neuer Vertrag für Cucurella in Aussicht

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
1 min.
Marc Cucurella @Maxppp

Marc Cucurella könnte beim FC Chelsea bald mit einem neuen Kontrakt belohnt werden. Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ planen die Blues, dem 27-Jährigen einen langfristigen Vertrag zu unterbreiten. Das aktuelle Arbeitspapier des Spaniers läuft zwar noch bis 2028, soll aber vorzeitig ausgedehnt werden.

Cucurella war im Sommer 2022 von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge gewechselt und bestritt seitdem 148 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Mit der Vertragsverlängerung will sich Chelsea für potenzielle Abwerbeversuche wappnen. Der Linksverteidiger wird regelmäßig mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Barcelona in Verbindung gebracht. Ein Abschied spielt in den Gedanken des Europameisters derzeit jedoch keine Rolle. Dem Vernehmen nach ist Cucurella in London glücklich und ist gewillt, weiterhin für die Blues zu spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
