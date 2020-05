Bedient sich Fürth erneut in Wolfsburg?

Nach der Verpflichtung von Mittelfeldmann Anton Stach (21) hat die SpVgg Greuther Fürth den nächsten Akteur aus der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg im Visier. Wie das Portal ‚Liga-zwei.de‘ berichtet, denkt Fürth an eine Verpflichtung von Omar Marmoush. Der Vertrag des 21-jährigen Mittelstürmers läuft zum Sommer aus – er wäre somit ablösefrei zu haben.

Dem Bericht nach haben die Kleeblätter im Werben um Marmoush allerdings „hochkarätige Konkurrenz“. Der Ägypter überzeugte in der Regionalliga Nord mit neun Treffern und zwei Assists in 15 Ligaspielen und steigerte sich deutlich im Vergleich zur Vorsaison. In der Spielzeit 2018/19 kam Marmoush lediglich zu fünf Kurzeinsätzen und blieb dabei torlos.