Beim FC Bayern laufen die Planungen für die kommende Saison. Ganz oben auf der Transfer-Agenda steht ein neuer Mann für die linke Offensivseite, der Luis Díaz (29) entlasten kann. Gehandelt wurden in den vergangenen Wochen Spieler wie Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach), Oskar Pietuszewski (18/FC Porto), Rio Ngumoha (18/FC Liverpool), Antonio Nusa (21/RB Leipzig) oder Junior Kroupi (20/AFC Bournemouth).

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Nun taucht ein neuer Name auf der Liste der Münchner auf – einer, der zuletzt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft so richtig auf sich aufmerksam machen konnte. Nach Informationen von ‚Absolut Bayern‘ beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit Überflieger Derry Scherhant (24).

Am Montag glänzte der dribbelstarke Rechtsfuß beim furiosen 5:0 gegen die Niederlande, erzielte ausgerechnet in seiner Heimatstadt Berlin sein erstes Länderspieltor. Scherhants Gala-Auftritt wurde dem Bericht zufolge auch bei den Bayern-Bossen registriert. Konkrete Gespräche mit dem SC Freiburg haben bis dato allerdings noch nicht stattgefunden.

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Scherhant war im Sommer 2025 per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich zwei Millionen Euro von Hertha BSC zu den Breisgauern gewechselt. Laut ‚Absolut Bayern‘ ist es „gut möglich, dass der Offensivspieler auch in seinem aktuellen Arbeitspapier eine solche besitzt.“ Ob der Flügelflitzer eine Exit-Option hat und falls ja, in welcher Höhe, ist unklar.

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Auch die AS Rom interessiert

Für Freiburg gelangen Scherhant bislang in 63 Einsätzen zehn Tore und zehn Vorlagen. Neben Bayern hat sich der Shootingstar bei weiteren Vereinen in den Fokus gespielt. Einem Bericht der italienischen Zeitung ‚Corriere dello Sport‘ zufolge bekundet die AS Roma Interesse an Scherhant.