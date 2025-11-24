Eintracht: Zetterer bis Winter gesetzt

Dino Toppmöller hat offengelassen, ob Michael Zetterer (30) bis Saisonende Stammkeeper von Eintracht Frankfurt bleiben wird, dem Sommerneuzugang aber mindestens bis zur Winterpause das Vertrauen ausgesprochen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der Cheftrainer: „Eine so langfristige Prognose wäre nicht seriös. Der Plan ist erstmal, dass er bis zum Winter unser Tor hüten wird. Wir gehen mit den Torhütern – wie mit jedem Spieler – offen und ehrlich um.“

Von Ersatzkeeper Kauã Santos (22) hält Toppmöller trotz der Degradierung zur Nummer zwei weiter viel: „Kauã Santos trauen wir weiterhin zu, dass er ein Top-Torhüter werden kann. Die Idee war schon, dass er unsere Nummer eins ist. Das wusste Zetti, als er zu uns kam. Doch wir handeln nach dem Leistungsprinzip. Zetti strahlt Ruhe und Sicherheit aus, das haben wir nach der schwierigen Phase gebraucht.“ Durch seine guten Leistungen macht sich Zetterer noch Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.