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Bundesliga

Eintracht-Abgang: Fast alles klar bei Wahi

Elye Wahi wird Eintracht Frankfurt wohl zeitnah den Rücken kehren. Zwischen sämtlichen Parteien zeichnet sich eine Übereinkunft ab.

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Elye Wahi im Porträt @Maxppp

Eintracht Frankfurt wird Elye Wahi (23) voraussichtlich erneut an den OGC Nizza verleihen. Sacha Tavolieri zufolge läuft es auf ein Gastspiel samt Kaufoption hinaus.

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Schon die vergangene Rückrunde verbrachte der Eintracht-Stürmer leihweise in Nizza, nun hat er sich mit den Franzosen erneut auf eine Zusammenarbeit verständigt. Auch zwischen dem Ligue 1-Vertreter und dem Bundesligisten steht eine finale Übereinkunft laut Tavolieri kurz bevor.

Wahi war im Januar 2025 für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille in die Bankenmetropole gewechselt, konnte dort seine Leistungen aber überhaupt nicht auf den Platz bringen. In diesem Sommer wollte die SGE den Ivorer (fünf Länderspiele) eigentlich dauerhaft abgeben, der Plan scheint aber nicht aufzugehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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