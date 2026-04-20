Szoboszlai: Verlängerung „liegt nicht in meiner Hand“

Dominik Szoboszlai lässt sich durch die stockenden Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool nicht aus der Ruhe bringen. Im Nachgang an den 2:1-Derbysieg gegen den FC Everton am Sonntag erklärte der 25-Jährige den Reportern: „Es gibt keine wirklichen Fortschritte, daher kann ich nichts Neues zu meiner Vertragslage sagen. Wir haben noch viele Spiele vor uns, und darauf konzentriere ich mich. Natürlich sehe ich mich langfristig hier, aber wie gesagt, liegt es nicht mehr wirklich in meiner Hand. Ich bin gerne hier, wie ich schon oft gesagt habe.“

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Der aktuelle Kontrakt des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2028, soll aufgrund seiner starken Leistungen und der Bedeutung für das Team jedoch angepasst und verlängert werden. Der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft war 2023 für 70 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Reds gewechselt. Im Februar sorgte die Aussage seines Nationaltrainers Marco Rossi für Aufsehen, der behauptete, Szoboszlai habe den großen Traum, eines Tages für Real Madrid aufzulaufen.