FC Bayern: Aufatmen bei Kane

Die Zeichen stehen gut, dass Harry Kane (32) am morgigen Dienstag (21 Uhr) im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Real Madrid mitwirken kann. Beim heutigen Abschlusstraining war der Torjäger mit von der Partie.

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Beim jüngsten 3:2-Erfolg gegen den SC Freiburg hatte Kane nach Sprunggelenksproblemen pausieren müssen. Gegen die Königlichen soll der Engländer seine ohnehin schon überragende Champions League-Bilanz von zehn Treffern aus neun Partien weiter aufbessern.