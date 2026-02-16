Menü Suche
Wichtiger Napoli-Deal in Arbeit

von Julian Jasch - Quelle: Corriere dello Sport
Scott McTominay im Napoli-Trikot @Maxppp

Die SSC Neapel forciert eine Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Scott McTominay (29). Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet von einem Treffen zwischen Sportdirektor Giovanni Manna und dem Berater des Mittelfeldspielers, um einen Deal voranzutreiben. Angedacht sei, das laufende Arbeitsverhältnis von 2028 auf 2030 auszudehnen.

McTominay war 2024 für 30,5 Millionen Euro von Manchester United nach Italien gewechselt und führte Napoli prompt zum Scudetto. Auch in der laufenden Saison präsentiert sich der 67-malige schottische Nationalspieler in guter Form (14 Scorerpunkte in 34 Pflichtspielen), die kommenden Partien wird er aber aufgrund einer Wadenverletzung ausfallen.

