La Liga

Top-Zugang für Barça?

von Julian Jasch - Quelle: El Chiringuito
Joan Laporta steht Rede und Antwort @Maxppp

Wird der FC Barcelona im Sommer einen kostspieligen Neuzugang verpflichten? Klubpräsident Joan Laporta geht offenbar nicht davon aus, wie er gegenüber ‚El Chiringuito‘ durchblicken lässt: „Meiner Meinung nach sind die Vertragsverlängerungen mit unseren wichtigsten Spielern wie Neuverpflichtungen.“

Die Blaugrana fahnden allen voran nach einem prominenten Ersatz für Goalgetter Robert Lewandowski (37), dessen Arbeitspapier in wenigen Monaten ausläuft. Zu den Wunschkandidaten zählen, so ist zu vernehmen, unter anderem Erling Haaland (25/Manchester City) und Julián Alvarez (26/Atlético Madrid). Beide Stürmer kommen nach aktuellem Stand der Dinge aber zeitnah nicht auf den Markt.

