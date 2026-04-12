Vier Neue für Nürnberg?

Der FC Nürnberg plant, den Kader grundlegend umzukrempeln. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Mittelfranken vor allem vier Positionen ins Visier genommen: Gesucht werden mindestens ein Linksverteidiger, ein Rechtsverteidiger, ein Achter sowie ein neuer Stürmer. Besonders auf den defensiven Außenbahnen herrscht Handlungsbedarf. Während man auf der linken Seite durch den bevorstehenden Abgang von Leihspieler Berkay Yilmaz (21) und das Vertragsende von Danilo Soares (24) zu Neuverpflichtungen gezwungen ist, soll auch die rechte Seite nach dem Leihende von Henri Koudossou (26) trotz mehrerer Optionen qualitativ verstärkt werden.

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Das zentrale Mittelfeld könnte ebenfalls zur Baustelle werden. Rafael Lubach (21) wird bereits von Bundesliga-Klubs umworben, die Zukunft der Leihspieler Rabby Nzingoula (20), Javier Fernandez (19) sowie Eryk Grzywacz (20) ist ungewiss. Bei Nzingoula besitzt der FCN eine Kaufoption, die finanziell jedoch nicht stemmbar ist. Die Kaufklausel im Vertrag von Fernandez könnte der FC Bayern zudem mit einer Rückkaufoption kontern. Da in der Sturmspitze lediglich Mohamed Ali Zoma (22) überzeugen konnte, hält man auch im Angriff Ausschau nach potenziellen Verstärkungen.