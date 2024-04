Barça plant Márquez-Deal

Der FC Barcelona möchte Rafael Márquez definitiv in den eigenen Reihen halten. Die Katalanen sind von dem Cheftrainer der zweiten Mannschaft gänzlich überzeugt und wollen in der Folge den auslaufenden Kontrakt um ein Jahr verlängern, berichtet die ‚Sport‘. Seit 2022 betreut der 45-Jährige das Reserveteam der Blaugrana.

In der laufenden Spielzeit liebäugelt Barças B-Auswahl mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Als Zweitplatzierter müssten sich die Katalanen jedoch in der Relegation durchsetzen. Márquez wird unterdessen auch als Nachfolger des im Sommer ausscheidenden Xavi gehandelt. Zumindest mittelfristig soll der Mexikaner die Erstliga-Truppe übernehmen.