Magdeburg holt Müsel

Mit Rot-Weiss Essen war Torben Müsel (26) in der Relegation an Greuther Fürth gescheitert, der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt dem Mittelfeldspieler nun per Vereinswechsel. Müsel schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Die ebenfalls interessierten Zweitligisten aus Cottbus und Bochum gehen somit leer aus. Mit elf Treffern in 37 Ligaspielen stellte Müsel in der abgelaufenen Saison seine Torgefährlichkeit unter Beweis.

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Magdeburgs Sportdirektor Peer Jaekel betont: „Torben Müsel hat zuletzt in der 3. Liga gezeigt, dass er ein absoluter Top-Scorer ist, der über reichlich Erfahrung und Spielverständnis verfügt. Besonders auffällig ist sein gutes Timing in der Box. Dort findet er immer wieder die richtigen Räume und Positionen. Wir erwarten, dass Torben auch bei uns aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr ausstrahlt, weil er mutig nach vorne denkt und auch aus der zweiten Reihe gefährlich werden kann.“