VfB holt Keeper Funk zurück

Der VfB Stuttgart verstärkt sich zur kommenden Spielzeit mit Marius Funk. Wie ‚Sky‘ berichtet, kehrt der Keeper von Energie Cottbus an seine alte Wirkungsstätte zurück. Da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, ist der erfahrene Schlussmann ablösefrei verfügbar.

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In Stuttgart steht ein Umbruch zwischen den Pfosten bevor: Während Stammkeeper Alexander Nübel (29) vorerst zum FC Bayern zurückkehrt, soll Toptalent Dennis Seimen (20) nach seiner Leihe beim SC Paderborn die neue Nummer eins werden. Laut ‚Sky‘ ist Funk für die Reserve der Schwaben eingeplant. Ein positiver Nebenaspekt: Da der 30-Jährige in der VfB-Jugend ausgebildet wurde, erfüllt er die Local-Player-Regelung der UEFA. Sein Transfer würde zudem den Weg für Florian Hellstern freimachen. Das 18-jährige Torwart-Juwel soll auf Leihbasis Profi-Erfahrung sammeln und steht ausgerechnet in Cottbus hoch im Kurs.