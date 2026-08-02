Sattes Transferplus: Leverkusen verkauft Alajbegovic

Als Bayer Leverkusen von der acht Millionen Euro schweren Rückkaufklausel im Vertrag von Kerim Alajbegovic bei RB Salzburg Gebrauch machte, sorgte das keineswegs für Klarheit bei der Zukunft des 18-Jährigen. Schnell wurde deutlich, dass die Rheinländer bereit wären, den jungen Bosnier direkt weiterzuverkaufen, was zahlreiche Interessenten aus den europäischen Top-Ligen auf den Plan rief.

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Letztendlich konnte sich Juventus Turin im Poker um Alajbegovic durchsetzen. Wie die Italiener offiziell mitteilen, unterschreibt der Offensivakteur einen Vertrag bis 2031. Bis zuletzt galt Ligakonkurrent Atalanta Bergamo noch als wahrscheinlichstes Ziel für den Youngster. Die Alte Dame erhält aber den Zuschlag.

Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍🏻



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Bayer kassiert für Alajbegovic 33 Millionen Euro Sockelablöse. Über Bonuszahlungen kann die Summe sogar noch auf 40 Millionen Euro ansteigen. Für die Werkself bedeutet der Deal ein sattes Transferplus innerhalb kürzester Zeit.

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Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Kerim hat nach seiner Zeit bei uns im Nachwuchs zuletzt in Salzburg noch einmal große Schritte gemacht. Gleichzeitig mussten wir realistisch einschätzen, dass der Konkurrenzkampf in unserem Kader, gerade auch auf seinen bevorzugten Positionen, sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Gesamtpaket des Transfers haben wir dem Wechsel nach Italien zugestimmt. Dass ein Spieler aus unserem Nachwuchs zu einem Klub wie Juventus wechselt, unterstreicht einmal mehr die hervorragende Arbeit unseres Leistungszentrums.“