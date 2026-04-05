115 Millionen: United will acht Spieler streichen

In den vergangenen Jahren ist das einst stolze Manchester United mehr und mehr zum Gespött der Premier League verkommen. Unter Michael Carrick, der offiziell nach wie vor als Interimstrainer firmiert, hat der englische Rekordmeister aber den Turnaround geschafft. Sieben der zehn Spiele unter dem früheren United-Mittelfeldspieler wurden gewonnen, lediglich einmal ging man als Verlierer vom Platz.

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Dies täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Kader sehr dysfunktional zusammengestellt ist. Wie die ‚Sun‘ berichtet, soll dies mit einer Verkaufsaktion im Sommer korrigiert werden. Demnach stehen gleich acht Spieler zur Disposition.

Wie die Boulevardzeitung ausführt, will Anteilseigner Jim Ratcliffe mit dem Spieler-Basar umgerechnet rund 115 Millionen Euro erwirtschaften. Die Einnahmen sollen Manuel Ugarte (24), Joshua Zirkzee (24), André Onana (30), Rasmus Hojlund (23) und Marcus Rashford (28) generieren.

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Trio geht kostenlos

Casemiro (34), Jadon Sancho (26) und Tyrell Malacia (26) werden das Theatre of Dreams ablösefrei verlassen. Sancho wird seit Wochen mit einer erneuten Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.