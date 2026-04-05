Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

115 Millionen: United will acht Spieler streichen

Unter Trainer Michael Carrick scheint Manchester United endlich wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Im Kader ist aber längst noch nicht alles Gold, was glänzt. Mit einer Verkaufsoffensive will Besitzer Jim Ratcliffe im Sommer reagieren.

von Remo Schatz - Quelle: Sun
1 min.
Joshua Zirkzee im United-Trikot @Maxppp

In den vergangenen Jahren ist das einst stolze Manchester United mehr und mehr zum Gespött der Premier League verkommen. Unter Michael Carrick, der offiziell nach wie vor als Interimstrainer firmiert, hat der englische Rekordmeister aber den Turnaround geschafft. Sieben der zehn Spiele unter dem früheren United-Mittelfeldspieler wurden gewonnen, lediglich einmal ging man als Verlierer vom Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dies täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Kader sehr dysfunktional zusammengestellt ist. Wie die ‚Sun‘ berichtet, soll dies mit einer Verkaufsaktion im Sommer korrigiert werden. Demnach stehen gleich acht Spieler zur Disposition.

Wie die Boulevardzeitung ausführt, will Anteilseigner Jim Ratcliffe mit dem Spieler-Basar umgerechnet rund 115 Millionen Euro erwirtschaften. Die Einnahmen sollen Manuel Ugarte (24), Joshua Zirkzee (24), André Onana (30), Rasmus Hojlund (23) und Marcus Rashford (28) generieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trio geht kostenlos

Casemiro (34), Jadon Sancho (26) und Tyrell Malacia (26) werden das Theatre of Dreams ablösefrei verlassen. Sancho wird seit Wochen mit einer erneuten Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Manuel Ugarte
Joshua Zirkzee
André Onana
Rasmus Højlund
Marcus Rashford
Casemiro
Jadon Sancho
Tyrell Malacia

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Manuel Ugarte Manuel Ugarte
Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee
André Onana André Onana
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
Marcus Rashford Marcus Rashford
Casemiro Casemiro
Jadon Sancho Jadon Sancho
Tyrell Malacia Tyrell Malacia
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert