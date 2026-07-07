Köln vor Mensah-Transfer

Der 1. FC Köln sichert sich wohl zeitnah die Dienste von Linksverteidiger Gideon Mensah. Wie der ‚Express‘ berichtet, fehlen beim ghanaischen Nationalspieler nur noch letzte Details, ehe der Transfer in trockenen Tüchern ist. Bis zum Wochenende werde Klarheit erwartet.

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Da Mensahs Vertrag bei AJ Auxerre ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig. Beim französischen Erstligisten war der 27-Jährige in der vergangenen Saison Stammspieler. Neben Mensah soll laut der Kölner Tageszeitung noch ein weiterer Linksverteidiger ans Geißbockheim kommen.