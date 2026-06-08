Pérez bleibt im Amt: Wie viele Real-Zugänge folgen?

Florentino Pérez bleibt Präsident von Real Madrid. Die Königlichen vermeldeten in der Nacht von Sonntag auf Montag offiziell, dass sich der Amtsinhaber mit 65 Prozent der Stimmen (21.741) gegen Konkurrent Enrique Riquelme durchgesetzt hat, der 35 Prozent der Stimmen erhielt (11.814).

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Comunicado oficial de la Junta Electoral: la candidatura de Florentino Pérez gana las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

Entsprechend sind weitere Personalentscheidungen bei Real klar: José Mourinho wird zeitnah als Chefcoach vorgestellt. Derweil stehen mit Ibrahima Konaté (27/FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30/Inter Mailand) zwei Zugänge auf der Matte. Darüber hinaus hat Pérez angekündigt, bei Wiederwahl ein 150-Millionen-Angebot für einen neuen Superstar abzugeben.