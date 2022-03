Lotka nach Dortmund

Borussia Dortmund hat Marcel Lotka von Hertha BSC verpflichtet. Beim BVB unterschreibt der Torhüter einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2024. Eine Ablöse wird nicht fällig, Lotkas Kontrakt in Berlin läuft am Saisonende aus. Der 20-Jährige ist bei den Schwarz-Gelben für die U23 eingeplant, die in der dritten Liga antritt.

„Marcel komplettiert unser Torwartteam für die kommende Saison. Er ist ein entwicklungsfähiger Schlussmann, der sein Potenzial in der Regionalliga und zuletzt sogar in der Bundesliga zeigen konnte. Wir freuen uns sehr“, sagt U23-Teammanager Ingo Preuß. Lotka ist polnischer Junioren-Nationalspieler, am Wochenende feierte der Keeper gegen den SC Freiburg (0:3) ein überzeugendes Profidebüt für Hertha.